Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handtaschenraub am Schloss - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Handtaschenräuber, der am Dienstagabend einer 66-jährigen Frau einen gehörigen Schrecken eingejagt hat.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 19 Uhr auf dem Gehweg am Neuen Graben im Bereich des Eingangs zum Innenhof des Osnabrücker Schloss unterwegs, als sich der Täter von hinten näherte. Der Mann entriss der Frau die Handtasche und flüchtete in Richtung Schloss. Die 66-Jährige blieb glücklicherweise körperlich unverletzt. Zeugen des Vorfalls gaben an, dass der Täter in einen Linienbus (möglicherweise Linie 16 oder M4) eingestiegen sei. Die Geschädigte beschreibt den Mann wie folgt: etwa 1,70 Meter groß; etwa 30 Jahre alt; schwarze mittellange Haare.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Vorfall machen können: Telefon 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell