Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Einbrecher nach Zeugenhinweisen festgenommen

Krefeld (ots)

Am Montag (16. Februar 2026) rief ein 38-jähriger Zeuge um 17:20 Uhr die Polizei, weil er einen unbekannten Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf dem Bleichpfad aufhebelte. Danach versuchte der Unbekannte, noch in weitere Wohnhäuser - unter anderem auf der Sankt-Anton-Straße, der Luisenstraße und am Dampfmühlenweg - zu gelangen. Nachdem die Beamten den Mann an der Kreuzung Dampfmühlenweg Ecke Luisenstraße angetroffen hatten, fanden sie zudem einen Schraubendreher im Gebüsch an einer Hauswand. Der wohnungslose 46-Jährige, der wegen gleichartigen Delikten schon polizeibekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

In der Nacht zu Sonntag (15. Februar 2026) um 2 Uhr wurden Beamte der Polizei Krefeld zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Weggenhofstraße gerufen. Ein 38-jähriger Zeuge hatte eine dunkel gekleidete Person gesehen, kurze Zeit später eine Alarmanlage gehört und dann die Polizei verständigt. Er habe noch gesehen, wie der Unbekannte das Geschäft kurze Zeit später wieder verlassen hatte. Danach habe er ihn aus den Augen verloren. Die Beamten konnten den 37-jährigen Tatverdächtigen auf der Münkerstraße stellen und kontrollieren. Er hatte zuvor seinen Rucksack samt Tatbeute unter einem geparkten Auto versteckt. Auch er wurde vorläufig festgenommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (67)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

