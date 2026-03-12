PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Musiker bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagnachmittag wurde ein 62-Jähriger Musiker nach einer Musiksession im Bürgertreff am Blumenhaller Weg bestohlen. Nach der Session deponierte der Musiker seine E-Gitarre sowie weitere Utensilien unbeobachtet außerhalb des Gebäudes an der Hauswand. Nur wenige Minuten später stellte er den Diebstahl fest und meldete sich schließlich bei einer Polizeidienststelle. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen, die den dreisten Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Julia Angres
Telefon: 0541/327-2074
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:35

    POL-OS: Osnabrück: Erneuter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

    Osnabrück (ots) - Die Osnabrücker Polizei muss sich mit einem weiteren Trickdiebstahl beschäftigen. Opfer ist diesmal eine 74-jährige Frau, der am Dienstagmittag an einer Bushaltestelle an der Sutthauser Straße übel mitgespielt wurde. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Frau gegen 12.30 Uhr aus einem Auto heraus angesprochen. In dem Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer, die nach den Schilderungen der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:08

    POL-OS: Osnabrück: Handtaschenraub am Schloss - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Die Polizei fahndet nach einem Handtaschenräuber, der am Dienstagabend einer 66-jährigen Frau einen gehörigen Schrecken eingejagt hat. Nach bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 19 Uhr auf dem Gehweg am Neuen Graben im Bereich des Eingangs zum Innenhof des Osnabrücker Schloss unterwegs, als sich der Täter von hinten näherte. Der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren