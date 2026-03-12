Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Weststadt: Musiker bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagnachmittag wurde ein 62-Jähriger Musiker nach einer Musiksession im Bürgertreff am Blumenhaller Weg bestohlen. Nach der Session deponierte der Musiker seine E-Gitarre sowie weitere Utensilien unbeobachtet außerhalb des Gebäudes an der Hauswand. Nur wenige Minuten später stellte er den Diebstahl fest und meldete sich schließlich bei einer Polizeidienststelle. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen, die den dreisten Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell