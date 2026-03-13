Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck an falschen Abholer - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 85-jährige Frau in der Schützenstraße Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Unbekannte Täter erlangten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Gegen 15.30 Uhr meldeten sich bislang unbekannte Anrufer telefonisch bei der Seniorin und gaben sich als Polizeibeamte. Sie teilten der Frau mit, ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Um eine Inhaftierung zu vermeiden, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Die 85-Jährige blieb über einen längeren Zeitraum mit den Tätern in telefonischem Kontakt und wurde währenddessen fortlaufend angewiesen. Gegen 17.45 Uhr erschien ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Frau in der Schützenstraße. Ihm übergab sie Bargeld in vierstelliger Höhe sowie mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtwert der übergebenen Gegenstände wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Kurz darauf, gegen 18 Uhr, nahm die Seniorin Kontakt zu ihrer Tochter auf. Dabei stellte sich heraus, dass sich der geschilderte Verkehrsunfall nicht ereignet hatte. Anschließend wurde die Polizei verständigt.

Der Abholer wird als männlich beschrieben. Er soll klein und kräftig gewesen sein.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Schützenstraße in Dissen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/3273303 oder 05421/931280 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizei, Gerichte oder Staatsanwaltschaften keine Kautionen oder Geldbeträge am Telefon einfordern und auch keine Abholungen von Bargeld oder Schmuck veranlassen. Bei entsprechenden Anrufen sollten Betroffene das Gespräch beenden und Angehörige oder die Polizei informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell