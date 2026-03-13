Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brennende Toilettenpapierrolle in Lagerhalle geworfen - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Das hätte auch ein schlimmeres Ende nehmen können: Am frühen Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Täter eine brennende Toilettenpapierrolle in eine Lagerhalle in Georgsmarienhütte geworfen. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen müsste sich der Vorfall an der Hunnenkuhle zwischen 17.40 und 17.55 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannte Person zündete eine Toilettenpapierrolle an und warf diese durch ein zerbrochenes Fenster der Lagerhalle. In dieser Halle befinden sich diverse Wohnmobile, Wohnwagen sowie Technik-Equipment. Die Toilettenpapierrolle landete auf dem Steinboden der Lagerhalle, die aufmerksam gewordene Vermieterin konnte das Feuer löschen.

Wer hat im erwähnten Zeitraum Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05401/8316-0.

