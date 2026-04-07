Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

- Selfkant-Millen-Bruch: Bundesstraße 56 (BTM) - Waldfeucht: Kreisstraße 5 (BTM & Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Karken: Hirtstraße - Erkelenz: Hegenscheidt-Platz - Wegberg: Bahnhofstraße - Hückelhoven-Ratheim: Ziegelweg

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle in

- Übach-Palenberg-Boscheln: Brünestraße

wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

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