POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Zwei Elektrokabel einer Ladesäule für E-Fahrzeuge an der Maastrichter Straße wurden am Karfreitag (3. April), gegen 4.20 Uhr, mittels eines Bolzenschneiders gewaltsam abgetrennt und entwendet. Die Tat wurde mit einer Videokamera aufgezeichnet. Darauf ist zu erkennen, dass es sich um zwei Täter handelte. Beide Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Die Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden nun durch die Polizei ...

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