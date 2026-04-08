POL-HS: Kraftstoffdiebstähle
Hückelhoven-Baal (ots)
An der Daimlerstraße kam es zwischen dem 4. April (Samstag) und dem 7. April (Dienstag) zu zwei Diebstählen von Kraftstoff aus geparkten Lkw. Unbekannte Täter brachen jeweils den Tankdeckel auf und zapften eine unbekannte Menge Kraftstoff ab. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
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