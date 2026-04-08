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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 08.04.2026

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Heinsberg - Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 08.04.2026, gegen 22.03 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Industriestraße Ecke Karl-Arnold-Straße Ecke B221 in Kenntnis gesetzt. Beim Zusammenstoß hat sich ein Fahrzeug gedreht und dann überschlagen. Unfallursache ist noch unklar. Alle Unfallbeteiligten sind leichtverletzt und wurden von Rettungskräften versorgt. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt. Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt wurden, wurde die Kreuzung für den Verkehr wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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