Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

Kreis Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 8. April, wurden bei kreisweiten Kontrollen insgesamt fünf Fahrer angetroffen, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Diese waren in Geilenkirchen An der Friedensburg, in Übach-Palenberg-Boscheln an der Roermonder Straße, in Hückelhoven-Brachelen an der Rischmühlenstraße und in Wassenberg-Ophoven an der Agathastraße unterwegs. Sie alle erhielten Anzeigen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall stellten die Beamten zudem fest, dass die angebrachten Kennzeichen offenbar gefälscht waren.

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