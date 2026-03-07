Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 27-Jähriger u.a. betrunken mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Eberbach (ots)

In der Nacht zum Samstag, gegen 00:25 Uhr, kam es in der Tiefgarage am Leopoldsplatz zu Streitigkeiten. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen konnte eine der beteiligten Personen, ein 27-Jähriger, festgestellt werden, der mit einem E-Scooter in der Tiefgarage umherfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies und zudem als gestohlen gemeldet war. Bei dem jungen Mann konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, und es fanden sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde eine geringe Menge Amphetamin sowie zwei Messer aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Dem jungen Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Eberbach hat nun die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahl aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell