Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs - Zeugin verständigt Polizei

Sinsheim (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin hatte am Freitagnachmittag in Sinsheim eine auffällige Fahrweise eines Renault Megane gemeldet und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert. Gegen 17:00 Uhr fiel ihr das Fahrzeug auf der B 292 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim auf. Die Zeugin reagierte schnell und verständigte umgehend über den Notruf die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrollierte wenig später den Fahrer des Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrer bereits seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt, nachdem ihm dieser nach einer früheren Trunkenheitsfahrt entzogen worden war.

Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

