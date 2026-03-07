Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.2

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L637 bei Wieblingen.

Der 19-jährige Fahrzeugführer eines Audi Q2 befuhr hierbei den Grenzhöfer Weg in Fahrtrichtung Wieblingen. An der Kreuzung zur L637 verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine dortige Verkehrsinsel und kam schließlich in einem unmittelbar angrenzenden Waldstück zum Stillstand.

Neben dem Fahrzeugführer befanden sich noch drei weitere Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren (2×) in dem Fahrzeug. Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrer wurden bei dem Unfall allesamt leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Er musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Durch das Überfahren der Verkehrsinsel wurden mehrere Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann allerdings noch nicht beziffert werden.

An der Unfallstelle befanden sich neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Heidelberg.

Die L637 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 21:00 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell