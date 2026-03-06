Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 57-jährigem Mann

Heidelberg (ots)

Seit Donnerstag, den 05.03.2026 wird ein 57-jähriger Mann aus Heidelberg vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Mittwoch, den 04.03.2026 in Offenburg. Als mögliche Hinwendungsorte gelten der Heidelberger Raum und der Raum Offenburg. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der polizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 184cm groß - ca. 80-85kg schwer - Dunkelbraune Augen - Dunkelbraune/schwarze Haare - dünnrandige schwarze Brille - Stark rissige Hände - Starker Raucher

Ein Lichtbild des 57-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell