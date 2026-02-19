Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 49-Jähriger verstirbt nach Zusammenstoß mit LKW

B281/ Reichmannsdorf (ots)

Gestern Mittag kam es gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 281 zu einem tödlichen Unfall. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem Citroen auf der Bundesstraße in Richtung Reichmannsdorf unterwegs. Zeugenaussagen zufolge hatte der Mann zuvor mehrere Fahrzeuge überholt und stieß kurz vor Ortseingang Reichmannsdorf mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Trotz jeweils eingeleiteter Bremsungen sowie einem Ausweichmanöver des LKA-Fahrers konnte die Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden. Durch den starken Aufprall erlitt der 49-jährige Citroenfahrer massive Verletzungen, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb tragischerweise noch am Unfallort. Der 48-Jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Feuerwehr sowie Abschleppunternehmen zur Bergung von PKW und LKW im Einsatz. Vom Unfallzeitpunkt an bis gegen 17.30 Uhr kam es zur zeitweisen Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts der Bundesstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand Schaden in Höhe von midestens 65.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen / Gegebenheiten werden gegenwärtig durch Beamte der Saalfelder Polizei geführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell