Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach großflächigen Graffiti-Schmierereien gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch wurde durch Unbekannte auf eine lange Wand eines Geschäfts in der Rudolstädter Saalgasse Graffiti aufgesprüht. Mehrere, große Schriftzüge mit einer Gesamtlänge von bis zu acht Metern wurden mit silberner und oranger Farbe durch den/ die Täter aufgesprüht, sodass dadurch Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Den Angaben der betroffenen Geschäftsinhaberin zufolge müssten die Schmierereien im Laufe des Mittwochs zwischen 11-19 Uhr entstanden sein. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern oder anderen verdächtigen Umständen geben können. Diese Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0042920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

