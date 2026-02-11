Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Verkehrskontrolle endet mit Strafanzeige und Haftbefehl

Wetter (ots)

Die Fahrt eines 26-jährigen Dortmunders endete am 10. Februar, gegen 10:00 Uhr mit einer Strafanzeige und der Vollstreckung eines Haftbefehls. Der Dortmunder war mit seinem PKW der Marke Mercedes auf der Grundschötteler Straße unterwegs, als er wegen eines Handyverstoßes angehalten und kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er bereits kurz zuvor einen Bußgeldbescheid in Bayern bekommen hatte und aktuell ein einmonatiges Fahrverbot gegen ihn vorliegt. Demnach war er schon mal ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem ergaben weiterer Ermittlungen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Somit endete die Fahrt und er wurde zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Zusätzlich folgte noch eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell