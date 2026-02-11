Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Hausbewohner trifft auf Täter_ diese flüchten sofort

Hattingen (ots)

Auf zwei Täter traf ein Hausbewohner bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Wodantal am 10. Februar, gegen 14:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Hausbewohner im Badezimmer, als es plötzlich an seiner Tür klingelte. Da er sich im Badezimmer befand, konnte er die Haustür nicht sofort öffnen. Kurze Zeit später verließ der 55-jährige Hausbewohner das Badezimmer und traf plötzlich im Hausflur auf zwei männliche Täter. Diese ergriffen umgehend die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Haustür gewaltsam aufgebrochen wurde.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Südländischer Phänotyp und schwarze Kleidung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tätern verlief vorerst negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell