Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Fahrzeug - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie drei bislang unbekannte Männer einen weißen Jaguar Land Rover in der Wilhelm-Herz-Straße beschädigten.

An dem geparkten Auto wurden drei Scheiben eingeschlagen und der linke Außenspiegel abgeschlagen. Zudem wurde die Motohaube mit einem Farbstift beschmiert.

Durch eine eingeschlagene Scheibe wurde eine stark stinkende Flüssigkeit in den Fahrzeuginnenraum gekippt und auf der Motorhaube verteilt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Täter werden als männlich, etwa 185 bis 190 cm groß, schlank und dunkel bekleidet beschrieben. Nach Angaben der Zeugin entfernten sich die Personen zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Kreisverkehrs.

Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell