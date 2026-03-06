Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Klein-Lkw entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 06:45 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen Lkw, der in der Heilbronner Straße abgestellt war. Der Klein-Lkw wurde durch den Inhaber über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten und bereits verkauft. Wie genau die Täter Zugriff zu dem Fahrzeug erlangten, ist bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Sinsheim geführt werden. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

