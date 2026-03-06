Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Tresor mit Bargeld erbeutet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 12:45 Uhr in eine Wohnung in der Käfertaler Straße ein und entwendeten dort einen Tresor mit Bargeld. Über die verschlossene Terrassentür verschaffte sich die Täterschaft Zugang zur Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten vor Ort die Spuren. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174 - 4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

