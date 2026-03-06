PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wollte eine Streife der Autobahnpolizei vom Verkehrsdienst Mannheim einen Audi auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kontrollieren. Das Auto war zuvor auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Walldorf wegen einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anweisung der Polizei auf den Parkplatz Mönchberg zu folgen und raste davon. In der Spitze erreichte der Audi dabei eine Geschwindigkeit von über 240 km/h. Bei Bruchsal fuhr der Audi zunächst von der Autobahn ab, um dann kurze Zeit später wieder in Richtung Heidelberg auf diese aufzufahren. Schließlich verließ der Fahrer an der Anschlussstelle Kronau die Autobahn und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der B292 bis nach Sinsheim-Dühren. Dort kam der Mann in der Karlsruher Straße beim Abbiegen mit seinem Audi von der Fahrbahn ab. In einem Vorgarten kam das Auto zum Stehen und der 44-jährige Fahrer wurde von der Polizei widerstandslos vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand mit 20.000 Euro an dem Fahrzeug sowie mit circa 7.000 Euro an Bordsteinen sowie am Zaun des Vorgartens ein erheblicher Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnt er ab. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

