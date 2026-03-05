Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: Riskantes Fahrmanöver gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Mannheim/B38a (ots)

Am Donnerstagvormittag war ein Mann mit einem schwarzen Dacia Sandero gegen 11:20 Uhr auf der B 38a vom Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Mallau unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel der Autofahrer durch seine waghalsigen Fahrmanöver auf.

Er soll mehrfach die Fahrstreifen der Bundesstraße gewechselt haben und sei zudem mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Geschwindigkeitsmessanlage habe er den Dacia abrupt abgebremst, sodass nur durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung der dahinterfahrende Autofahrer im Alter von 37 Jahren eine Kollision mit dem Dacia verhindern konnte. Im weiteren Verlauf soll der Dacia-Fahrer den 37-Jährigen nonverbal mit einer Geste beleidigt haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrverhalten des Dacia-Fahrers mitteilen können oder durch dieses gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuostheim/Flughafen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 3310 zu melden.

Gegen den Fahrer wurde wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

