PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: Riskantes Fahrmanöver gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugenaufruf

Mannheim/B38a (ots)

Am Donnerstagvormittag war ein Mann mit einem schwarzen Dacia Sandero gegen 11:20 Uhr auf der B 38a vom Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Mallau unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel der Autofahrer durch seine waghalsigen Fahrmanöver auf.

Er soll mehrfach die Fahrstreifen der Bundesstraße gewechselt haben und sei zudem mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Auf Höhe einer Geschwindigkeitsmessanlage habe er den Dacia abrupt abgebremst, sodass nur durch eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung der dahinterfahrende Autofahrer im Alter von 37 Jahren eine Kollision mit dem Dacia verhindern konnte. Im weiteren Verlauf soll der Dacia-Fahrer den 37-Jährigen nonverbal mit einer Geste beleidigt haben.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrverhalten des Dacia-Fahrers mitteilen können oder durch dieses gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuostheim/Flughafen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 3310 zu melden.

Gegen den Fahrer wurde wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 16:13

    POL-MA: Mannheim: Fahrzeug in Brand geraten

    Mannheim (ots) - Am Mittwochvormittag geriet gegen 11:00 Uhr ein Fahrzeug auf Grund eines technischen Defekts im Bereich der Friesenheimer Insel in Brand. Ein 26-Jähriger war mit einem Transporter der Marke VW auf der Diffenestraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs und bog an der Einmündung zur Friesenheimer Straße nach links in diese ab. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor das Fahrzeug des 26-Jährigen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:38

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Fahrzeugbrand auf der Autobahn

    Mannheim/BAB 6 (ots) - Wegen eines Fahrzeugbrands auf der A 6 wurden am Mittwochmorgen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 9.30 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Viernheim ein Opel in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Der entstandene Sachschaden kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren