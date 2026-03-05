Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug in Brand geraten

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag geriet gegen 11:00 Uhr ein Fahrzeug auf Grund eines technischen Defekts im Bereich der Friesenheimer Insel in Brand.

Ein 26-Jähriger war mit einem Transporter der Marke VW auf der Diffenestraße in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs und bog an der Einmündung zur Friesenheimer Straße nach links in diese ab. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verlor das Fahrzeug des 26-Jährigen während der Fahrt Betriebsstoffe, woraufhin dieses anschließend im Bereich des Motorraums Feuer fing.

Als der Fahrer dies bemerkte, stellte er den VW am linken Fahrbahnrand der Friesenheimer Straße ab, bevor der Transporter kurz darauf in Vollbrand geriet. Ein unmittelbar davor geparktes Auto wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. An dem Suzuki verbrannte ein Großteil der Front, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wurde die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde ein Teil der Friesenheimer Straße gesperrt. Es ergaben sich zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung wurde nach Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten gegen 14:50 Uhr aufgehoben.

Die konkrete Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.

