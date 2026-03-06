POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 29-Jähriger
Heidelberg (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 29-jährigen Frau aus Heidelberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6229518) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte in der Nacht auf Freitag, den 06. März wohlbehalten in Heidelberg angetroffen werden.
Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.
