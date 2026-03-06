PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 29-Jähriger

Heidelberg (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 29-jährigen Frau aus Heidelberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6229518) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte in der Nacht auf Freitag, den 06. März wohlbehalten in Heidelberg angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

