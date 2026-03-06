PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots)

Unter Federführung des Polizeireviers Heidelberg-Nord führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag, 05.03.2026, zwischen 9 Uhr und 17 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" in der Straße In der Neckarhelle, auf Höhe des Parkplatzes "Kuchenblech", eine Schwerpunktkontrollaktion mit dem Ziel der Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des offenbar bestehenden Dunkelfeldes wurden zahlreiche Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert.

Insgesamt wurden 11 Fahrerinnen und Fahrer festgestellt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. An der Kontrollstelle waren insgesamt 28 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Darunter befanden sich Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal sowie des Einsatzzugs Mannheim als Schulungsteilnehmende, Kräfte der Verkehrspolizei und das Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" (KODiS).

Weitere Kontrollergebnisse:

   - ein Verstoß wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
   - ein Verstoß wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis
   - bei zwei Fahrzeugen war aufgrund technischer Veränderungen die 
     Betriebserlaubnis erloschen
   - in einem Fall wurde gegen die Abgabenordnung verstoßen
   - ein Verkehrsteilnehmer nutzte während der Fahrt sein 
     Mobiltelefon
   - in einem Fahrzeug wurde ein sogenannter Blitzerwarner 
     festgestellt
   - bei einem Fahrzeug war der Termin zur Hauptuntersuchung um mehr 
     als vier Monate überschritten

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizistinnen und -polizisten sowie einer zunehmenden Zahl von Beamtinnen und Beamten der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe "Drogen im Straßenverkehr" haben in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig jederzeit und an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Kontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Das könnte Sie auch interessieren