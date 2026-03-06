PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - zwei Personen leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil er das Rotlicht einer Ampel missachtete, verursachte ein 86-jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagnachmittag in Weinheim einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Der 86-Jährige war gegen 13.20 Uhr mit seinem Peugeot auf dem Multring in Richtung Altstadt unterwegs. An der Ampel in Höhe der Westtangente missachtete er das Rotlicht und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß er mit dem VW eines ebenfalls 86-jährigen Mannes zusammen, der den Multring aus Richtung Altstadt befuhr und bei Grünlicht nach links auf die Westtangente abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitten der Fahrer des VW und dessen 88-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

