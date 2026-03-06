Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach gefährlichem Fahrmanöver - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 44-jähriger Mann mit einem VW Passat über die K4250 in Richtung Speyer. Unterhalb der Autobahnbrücke der A61 geriet um kurz nach 19 Uhr ein entgegenkommendes Auto auf seine Spur, weshalb der 44-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Auto und fuhr in einen Graben. Der dabei entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bislang ist unklar, ob eine Fahrerin oder ein Fahrer des Autos mit heller Lackierung für den Unfall verantwortlich ist, daher ermittelt der Verkehrsdienst Mannheim wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Angaben zur beschriebenen Verkehrssituation mitteilen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der 0621/ 174-4222 zu melden.

