Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann zapft Diesel aus LKW ab - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stahl ein bislang unbekannter Mann rund 100 Liter Diesel aus einem in der Industriestraße abstellten LKW.

Hierzu leitete der Mann mithilfe eines Schlauchs den Treibstoff in eine zuvor entwendete Restmülltonne.

Als der Mann um kurz vor Mitternacht mit dem Abfüllen fertig war, zog er die Mülltonne vom Tatort weg. Ein Zeuge hatte aber den Diebstahl bemerkt. Als jener den Tatverdächtigen auf sein Tun ansprach, flüchtete dieser sofort. Die mit Treibstoff gefüllte Mülltonne ließ der Dieb dabei zurück. Das Polizeirevier Hockenheim nahm nun die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen Unbekannt auf.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 40 Jahre alt - Dunkle Haare - Er trug eine dunkelblaue "Mercury"-Jacke mit Schriftzügen an den Ärmeln und darunter einen schwarzen Pullover mit rotem Aufdruck

Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können oder den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/ 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell