Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 76-Jährige wird Opfer trickreicher Diebe - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine 76-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Vogelstang Opfer zweier trickreicher Diebe.

Die Seniorin hielt sich gegen 14.30 Uhr an der Bushaltestelle "Eislebener Weg" in der Sachsenstraße auf, als neben ihr ein Auto anhielt und eine unbekannte Frau auf dem Fahrersitz sie nach einem nahegelegenen Krankenhaus fragte. Die 76-Jährige stand auf, ging zu dem Fahrzeug und teilte der Unbekannten mit, dass es kein Krankenhaus in der Nähe gebe. Die Unbekannte, die zwischenzeitlich ausgestiegen war, streckte der Seniorin einen 50-Euro-Schein entgegen, den die 76-Jährige jedoch ablehnte. Daraufhin legte die Unbekannte der Geschädigten eine vermeintliche Goldkette um den Hals. Als die Seniorin auch dies ablehnte, begann die unbekannte Frau herumzuschreien, riss dem Opfer eine echte Goldkette vom Hals, sprang zurück ins Auto und entfernte sich anschließend zügig vom Tatort.

Eine Beschreibung der unbekannten Frau sowie des Fahrers konnte die 76-Jährige nicht abgeben. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine anthrazitfarbene Schräghecklimousine gehandelt haben soll. Die Marke ist nicht bekannt, es soll sich jedoch um ein Modell neueren Baujahrs gehandelt haben.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor Betrugsdelikten dieser Art schützen können, finden Sie im Folgenden:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden. - Auch gutgekleidete und freundliche Menschen können schlechte Absichten haben. - Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen. - Händigen Sie niemals ihren Geldbeutel aus und gehen Sie auf Abstand. - Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten. - Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahegelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut. - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

Zeigen Sie "Mut zur Unhöflichkeit" und lehnen Sie die Bitte von fremden Menschen ab, wenn sie Ihnen verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell