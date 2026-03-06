Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 38/Westtangente - PM Nr. 3 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet war es am Montag, dem 02.03.2026 gegen 08:10 Uhr auf der B 38/Westtangente zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und Abzweigung nach Weinheim Sulzbach zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226953 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226432). Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei weiter Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell