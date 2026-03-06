POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1

Mannheim (ots) - Eine 76-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag im Mannheimer Stadtteil Vogelstang Opfer zweier trickreicher Diebe. Die Seniorin hielt sich gegen 14.30 Uhr an der Bushaltestelle "Eislebener Weg" in der Sachsenstraße auf, als neben ihr ein Auto anhielt und eine unbekannte Frau auf dem Fahrersitz sie nach einem nahegelegenen Krankenhaus fragte. Die ...

mehr