Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich der L637 in Höhe Wieblingen im Einsatz. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte in der Folge. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

