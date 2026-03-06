POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1
Heidelberg-Wieblingen (ots)
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich der L637 in Höhe Wieblingen im Einsatz. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte in der Folge. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
