PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Busfahrer den Buchwaldweg in Richtung Otto-Hahn-Straße. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung. Im dortigen Bereich war es aufgrund geparkter Pkw nicht möglich, dass beide Fahrzeuge gleichzeitig passieren konnten, weshalb sie anhalten mussten. Es kam zu einem Streit zwischen beiden Fahrzeugführern, wer als Erster fahren dürfe. In der Zwischenzeit bildete sich ein kleiner Rückstau, sodass die Weiterfahrt für mehrere Unbeteiligte nicht mehr möglich war. Erst als eine verständigte Polizeistreife vor Ort kam, konnte der Streit vorläufig geklärt und der Verkehrsfluss wiederhergestellt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung gegen den Busfahrer und die Pkw-Fahrerin. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 00:16

    POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.2

    Heidelberg-Wieblingen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L637 bei Wieblingen. Der 19-jährige Fahrzeugführer eines Audi Q2 befuhr hierbei den Grenzhöfer Weg in Fahrtrichtung Wieblingen. An der Kreuzung zur L637 verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine dortige Verkehrsinsel und kam schließlich in einem unmittelbar ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 19:56

    POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr.1

    Heidelberg-Wieblingen (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich der L637 in Höhe Wieblingen im Einsatz. Dort kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und verunfallte in der Folge. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Tobias Misch Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 19:54

    POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 57-jährigem Mann

    Heidelberg (ots) - Seit Donnerstag, den 05.03.2026 wird ein 57-jähriger Mann aus Heidelberg vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Mittwoch, den 04.03.2026 in Offenburg. Als mögliche Hinwendungsorte gelten der Heidelberger Raum und der Raum Offenburg. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren