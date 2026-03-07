Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Busfahrer den Buchwaldweg in Richtung Otto-Hahn-Straße. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung. Im dortigen Bereich war es aufgrund geparkter Pkw nicht möglich, dass beide Fahrzeuge gleichzeitig passieren konnten, weshalb sie anhalten mussten. Es kam zu einem Streit zwischen beiden Fahrzeugführern, wer als Erster fahren dürfe. In der Zwischenzeit bildete sich ein kleiner Rückstau, sodass die Weiterfahrt für mehrere Unbeteiligte nicht mehr möglich war. Erst als eine verständigte Polizeistreife vor Ort kam, konnte der Streit vorläufig geklärt und der Verkehrsfluss wiederhergestellt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung gegen den Busfahrer und die Pkw-Fahrerin. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell