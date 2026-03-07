Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ehrliche Kinder übergeben Fundgeld der Polizei

Neulußheim (ots)

Vorbildlich verhielten sich am gestrigen Freitagnachmittag Kinder, die über den Polizeinotruf angaben, Bargeld gefunden zu haben. Die ehrlichen kleinen Finder im Alter von 9 Jahren konnten von den Polizeibeamten im Bruchweg in Neulußheim angetroffen werden. Hier übergaben sie den Beamten des Polizeireviers Hockenheim Bargeld im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verlierer konnten nicht erlangt werden. Den Kindern wurde für ihre Ehrlichkeit ein ausdrückliches Lob von den Kollegen ausgesprochen. Das Fundgeld wird dem Fundbüro der Gemeinde übergeben. Sollte sich bis nach Ablauf der Verwahrfrist kein eindeutiger Eigentümer finden lassen, dürfen sich die Kinder über das Geld freuen.

