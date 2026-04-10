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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweirad der Marke Peugeot gestohlen

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 9. April, entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14 Uhr ein rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Der Täter war schlank, hatte dunkle mittellange Haare, einen dunklen Bart und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Ob die Fahrzeugdiebstähle in Heinsberg in einem Zusammenhang stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen

    Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (9. April), zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr, ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Am Fahrzeug, welches an der Valkenburger Straße parkte, waren Heinsberger Kennzeichen angebracht (HS-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeug entwendet

    Heinsberg (ots) - Auf der Gaswerkstraße wurde zwischen dem 7. April (Dienstag) und dem 9. April (Donnerstag) ein grauer Pkw der Marke Mazda MX5 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

    Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwoch, 8. April, wurden bei kreisweiten Kontrollen insgesamt fünf Fahrer angetroffen, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Diese waren in Geilenkirchen An der Friedensburg, in Übach-Palenberg-Boscheln an der Roermonder Straße, in Hückelhoven-Brachelen an der Rischmühlenstraße und in Wassenberg-Ophoven an der Agathastraße unterwegs. Sie alle erhielten Anzeigen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall ...

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