PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Reifen zerstochen - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Über Fuß gefahren

Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Lenkerin eines schwarzen PKW - vermutlich eines VW Golf - im Parkhaus beim Krankenhaus einem 75-jährigen Mann über den Fuß. Die Fahrerin hielt kurz an, sprach den Mann an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf die Fahrerin nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Jagstzell: Reifen zerstört

Am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde festgestellt, dass auf dem Hof eines Autohändlers in der Mühlstraße an insgesamt acht Fahrzeugen Reifen zerstochen wurden. An allen Fahrzeugen wurden zwischen zwei und vier Reifen zerstört. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Um 7 Uhr befuhr am Donnerstag eine 19-jährige Seat-Lenkerin die B290 von Ellwangen in Richtung B29. An der Einfahrt zur B29 erkannte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 48-jährige VW Golf-Lenkerin abbremsen und anhalten musste. Aufgrund dessen fuhr sie mit ihrem Seat auf den VW auf. Hierbei wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 12:49

    POL-AA: Winnenden: 13-jähriges Mädchen vermisst

    Aalen (ots) - Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird ein 13-jähriges Mädchen aus Winnenden vermisst. Weitere Informationen und Lichtbilder des vermissten Mädchens sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung/ Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 beim ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:10

    POL-AA: Ostalbkreis: Zweite Folgemeldung zu Busunfall

    Aalen (ots) - Aalen-Himmlingen: Zweite Folgemeldung zu Busunfall Die L1080 bleibt bei Himmlingen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen haben mittlerweile begonnen. Krane kommen nun aber wohl doch nicht zum Einsatz. Mittlerweile wurde bekannt, dass die drei Fahrgäste im Linienbus sich doch leichte Verletzungen zugezogen haben. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Rückfragen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:37

    POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Busunfall Himmlinger Steige

    Aalen (ots) - Aalen-Himmlingen: Folgemeldung zu Busunfall Die L1080 bleibt im Bereich der Himmlinger Steige weiterhin voll gesperrt. Der Bereich sollte weiterhin umfahren werden. Die Bergung des Linienbusses wird derzeit organisiert, es werden hierzu wohl zwei Krane benötigt. Die eigentliche Bergung wird frühestens ab 11 Uhr erfolgen und wird sich bis in die Mittagszeit hineinziehen. Der neuwertige Bus kostete mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren