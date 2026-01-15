Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Reifen zerstochen - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: Über Fuß gefahren

Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Lenkerin eines schwarzen PKW - vermutlich eines VW Golf - im Parkhaus beim Krankenhaus einem 75-jährigen Mann über den Fuß. Die Fahrerin hielt kurz an, sprach den Mann an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf die Fahrerin nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Jagstzell: Reifen zerstört

Am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr wurde festgestellt, dass auf dem Hof eines Autohändlers in der Mühlstraße an insgesamt acht Fahrzeugen Reifen zerstochen wurden. An allen Fahrzeugen wurden zwischen zwei und vier Reifen zerstört. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Um 7 Uhr befuhr am Donnerstag eine 19-jährige Seat-Lenkerin die B290 von Ellwangen in Richtung B29. An der Einfahrt zur B29 erkannte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 48-jährige VW Golf-Lenkerin abbremsen und anhalten musste. Aufgrund dessen fuhr sie mit ihrem Seat auf den VW auf. Hierbei wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell