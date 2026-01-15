POL-AA: Winnenden: 13-jähriges Mädchen vermisst
Aalen (ots)
Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird ein 13-jähriges Mädchen aus Winnenden vermisst.
Weitere Informationen und Lichtbilder des vermissten Mädchens sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung/
Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 beim Polizeipräsidium Aalen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell