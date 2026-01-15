PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: 13-jähriges Mädchen vermisst

Aalen (ots)

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird ein 13-jähriges Mädchen aus Winnenden vermisst.

Weitere Informationen und Lichtbilder des vermissten Mädchens sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 beim Polizeipräsidium Aalen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:10

    POL-AA: Ostalbkreis: Zweite Folgemeldung zu Busunfall

    Aalen (ots) - Aalen-Himmlingen: Zweite Folgemeldung zu Busunfall Die L1080 bleibt bei Himmlingen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen haben mittlerweile begonnen. Krane kommen nun aber wohl doch nicht zum Einsatz. Mittlerweile wurde bekannt, dass die drei Fahrgäste im Linienbus sich doch leichte Verletzungen zugezogen haben. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Rückfragen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:37

    POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Busunfall Himmlinger Steige

    Aalen (ots) - Aalen-Himmlingen: Folgemeldung zu Busunfall Die L1080 bleibt im Bereich der Himmlinger Steige weiterhin voll gesperrt. Der Bereich sollte weiterhin umfahren werden. Die Bergung des Linienbusses wird derzeit organisiert, es werden hierzu wohl zwei Krane benötigt. Die eigentliche Bergung wird frühestens ab 11 Uhr erfolgen und wird sich bis in die Mittagszeit hineinziehen. Der neuwertige Bus kostete mehrere ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:37

    POL-AA: Lauterburg: PKW prallt gegen Räumfahrzeug

    Aalen (ots) - Am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lenker eines Seat Leon die L1165 von Lauterburg in Richtung Bartholomä. Auf der Strecke fuhren mehrere Fahrzeuge sowie ein Fahrzeug des Winterdienstes vor dem Seat. Der Seat-Lenker setzte trotz der unübersichtlichen und kurvigen Straße zum Überholen an und fuhr an mehreren vorausfahrenden Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich bog der Fahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren