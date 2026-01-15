POL-AA: Winnenden: 13-jähriges Mädchen vermisst

Aalen (ots) - Aalen-Himmlingen: Zweite Folgemeldung zu Busunfall Die L1080 bleibt bei Himmlingen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen haben mittlerweile begonnen. Krane kommen nun aber wohl doch nicht zum Einsatz. Mittlerweile wurde bekannt, dass die drei Fahrgäste im Linienbus sich doch leichte Verletzungen zugezogen haben. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Rückfragen ...

