PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (9. April), zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr, ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Am Fahrzeug, welches an der Valkenburger Straße parkte, waren Heinsberger Kennzeichen angebracht (HS-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeug entwendet

    Heinsberg (ots) - Auf der Gaswerkstraße wurde zwischen dem 7. April (Dienstag) und dem 9. April (Donnerstag) ein grauer Pkw der Marke Mazda MX5 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

    Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwoch, 8. April, wurden bei kreisweiten Kontrollen insgesamt fünf Fahrer angetroffen, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Diese waren in Geilenkirchen An der Friedensburg, in Übach-Palenberg-Boscheln an der Roermonder Straße, in Hückelhoven-Brachelen an der Rischmühlenstraße und in Wassenberg-Ophoven an der Agathastraße unterwegs. Sie alle erhielten Anzeigen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Garage durch Graffiti beschädigt

    Hückelhoven (ots) - Eine Garage an der Roermonder Straße wurde zwischen 17 Uhr am 23. März (Montag) und 8 Uhr am 24. März (Dienstag) durch Graffiti beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren