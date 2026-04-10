POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen
Heinsberg (ots)
Unbekannte Täter stahlen am Donnerstag (9. April), zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr, ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Am Fahrzeug, welches an der Valkenburger Straße parkte, waren Heinsberger Kennzeichen angebracht (HS-).
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