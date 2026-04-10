Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Betrug mittels Schockanruf

Heinsberg (ots)

Angeblich die Polizei Duisburg meldete sich telefonisch bei einer Frau aus Heinsberg und teilte mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Dies könne nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme verhindert werden. Vor der Übergabe des Geldes wurde der Betrugsversuch entlarvt, so dass es zu keinem Schaden kam.

Die Betrüger versuchen immer wieder durch diese oder ähnliche Anrufe, hohe Geldbeträge zu erbeuten und sind dabei leider oftmals erfolgreich. Um nicht sein Geld auf diese oder ähnliche Weise zu verlieren, rät die Polizei:

- Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft fordern niemals telefonisch Geld von Ihnen. In diesen Fällen handelt es sich immer um einen Betrugsversuch! - Legen Sie den Hörer auf - das ist nicht unhöflich, sondern schützt Sie selbst. - Vereinbaren Sie mit Ihren Angehörigen ein Codewort zur Identifizierung am Telefon. - Bereiten Sie sich und ältere Angehörige gedanklich auf solche Anrufe vor, damit Sie im Ernstfall richtig reagieren können. - Wenn Sie trotzdem Opfer eines Betruges werden, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei.

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