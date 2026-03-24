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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Ausweichmanöver verhindert Kollision - Zeugen gesucht

Landau/A65 (ots)

Am 23.03.2026 befuhr gegen 14:45 Uhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Abfahrt Landau-Zentrum wurde er von einem Transporter der Marke Ford überholt. Während des Überholvorgangs geriet der Transporterfahrer mehrfach nach rechts in Richtung der Fahrspur des Geschädigten, sodass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Vorfall von mehreren Verkehrsteilnehmenden beobachtet wurde. Diese konnten bislang jedoch nicht namentlich festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 0 oder per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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