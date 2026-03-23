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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Erstmeldung zu einem Unfall am Bahnübergang in Insheim zwischen einem LKW und einem Zug

Insheim (ots)

Heute Abend kam es gegen 19:00 Uhr am Bahnübergang in Insheim zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Zug. Aufgrund der Kollision kam es zu mehreren Explosionen und Bränden. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Bahnverkehr ist in dem Bereich komplett eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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