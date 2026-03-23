Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Hochstadt (ots)

Am 22.03.2026 kam es gegen 16:10 Uhr beim Fußballspiel der Herren A Klasse Südpfalz zwischen dem VfB Hochstadt und dem ASV Lug/Schwanheim zu einer strittigen Schiedsrichterentscheidung. In der Folge entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen einem Spieler des ASV Lug/Schwanheim und einem 36-jährigen Zuschauer. Hierbei soll der Spieler von dem Zuschauer geschlagen worden sein. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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