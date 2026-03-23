Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Rinnthal (ots)

Die Polizei Annweiler hat zusammen mit fachkundigen Beamten der Polizeidirektion Landau am Samstag, 21.03.2026, eine Verkehrskontrolle entlang der B48 im Wellbachtal von 13 Uhr bis 17 Uhr durchgeführt. Hierbei waren auch Polizeimotorräder im Einsatz. Bei einer Geschwindigkeitsmessung konnten 16 Verstöße festgestellt werden, fünf davon über 100km/h, wobei das schnellste Motorrad mit 115km/h bei erlaubten 70km/h gemessen wurde. Dem Fahrer drohen ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 320EUR Bußgeld. Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen Kontrollen in diesem Bereich durchführen.

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