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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bornheim (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde eine 42-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße in Bornheim leicht verletzt. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger LKW-Fahrer in Bornheim die Straße In der Viehweide in Richtung Bruchwiesenstraße. Die 42-Jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr zusammen mit ihrem 10-jährigen Kind die Bruchwiesenstraße in Richtung In der Viehweide in Bornheim. An der Einmündung missachtete der 54-jährige LKW-Fahrer die Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde lediglich die 42-jährige Fahrerin leicht verletzt. Zudem war das Fahrzeug der 42-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Da der 54-jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von ihm eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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