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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Vereinsheim

Kuhardt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim und einem unweit davon liegenden Baucontainer in Kuhardt. In beiden Fällen schlugen die Täter ein Fenster ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld aus dem Vereinsheim und Gebrauchsgegenstände aus dem Container. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07274 9580 oder unter pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Langer, PHK
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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