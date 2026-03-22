POL-PDLD: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrern bei Scheibenhardt

Landau (ots) - Am Freitagnachmittag wurde ein 12-jähriger Junge gegen 15:00 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Elektrofachgeschäft in der Klaus-von-Klitzing-Straße in Landau auf frischer Tat erwischt. Bei der Tat steckte sich der 12-Jährige mehrere Spielwaren in seine Jackentasche und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Bei einer Durchsuchung des 12-Jährigen kam weiteres Diebesgut aus einem ...

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