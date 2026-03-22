POL-PDLD: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrern bei Scheibenhardt
Scheibenhardt (ots)
Auf der L545 zwischen Bienwaldmühle und Scheibenhardt kam es am Samstagmittag nach einem Überholvorgang zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und mehreren Radfahrern. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt, außerdem entstand geringer Sachschaden an einem Rennrad. Die Polizei ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell