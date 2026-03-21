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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kandel (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026 gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger Fahrzeugführer mit seiner Fahrzeugkombination, Pkw und Anhänger, die BAB65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Kandel-Mitte platzte ein Reifen des mitgeführten Anhängers. Infolgedessen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über die Fahrzeugkombination, geriet ins schleudern und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Seine 31-Jährige Beifahrerin blieb unverletzt. An dem Pkw und dem Anhänger entstand Totalschaden. Die BAB65 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Bissinger, PK

Telefon: 07271 - 92210
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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