Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Wohnhäuser - Snackautomat aufgebrochen - Reifen zerstochen - Wahlplakate entwendet

Fulda (ots)

Einbrüche in Wohnhäuser

Fulda. Am Donnerstagabend (06.02.) kam es im Landkreis Fulda zu gleich mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser.

Eichenzell. Zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Berlepschstraße. Anschließend durchsuchten sie mehrere Wohnungen des Hauses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Auch in der Rheinstraße im Ortsteil Löschenrod brachen Unbekannte in der Zeit von 14 Uhr bis 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Es entstand Sachschaden am Gebäude von rund 800 Euro.

Petersberg. In der Almendorfer Straße im Ortsteil Haunedorf versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen zwischen 0 Uhr und 11 Uhr die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nach derzeitigen Erkenntnissen misslang der Versuch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Snackautomat aufgebrochen

Petersberg. Am Donnerstagmorgen (06.02.), gegen 7.40 Uhr, teilte eine aufmerksame Bürgerin mit, dass in der Bergstraße Unbekannte einen dort aufgestellten Snackautomaten aufgebrochen haben. Die Täter entwendeten neben der Ware im Automaten auch den Münzwechselbehälter. Am Automaten stand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Großenlüder. Zwischen Dienstagabend (03.02.), 21.30 Uhr, und Mittwochvormittag (04.02.), 11.50 Uhr, zerstachen Unbekannte den linken Vorder- und Hinterreifen eines auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße abgestellten grauen Ford S-Max. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wahlplakate entwendet

Fulda. Zwischen Montag (02.02.), 23 Uhr, und Mittwoch (04.02.) , 7.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Frankfurter Straße insgesamt 12 Wahlplakate, die an Baumschutzmasten befestigt waren. Zwei Plakate konnten stark beschädigt in der Nähe der Frankfurter Straße aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell