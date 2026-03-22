POL-PDLD: Fahrraddiebstahl in Wörth
Wörth (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Speyerer Straße in Wörth ein verschlossen abgestelltes Damen-Trekkingrad der Marke Pegasus entwendet. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Fahrrad aufgenommen.
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