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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl in Wörth

Wörth (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Speyerer Straße in Wörth ein verschlossen abgestelltes Damen-Trekkingrad der Marke Pegasus entwendet. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Fahrrad aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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