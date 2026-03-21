Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Schwerer Verkehrsunfall

Offenbach an der Queich (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag auf der L 542 in Offenbach an der Queich. Kurz nach 11:00 Uhr befuhr eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug die L 509 in Richtung Einmündung zur L 542. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die L 542 aus Richtung Essingen kommend in Richtung Offenbach an der Queich. In dem Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah die 58-Jährige den vorfahrtsberechtigten 79-Jährigen und wollte auf die L 542 in Richtung Essingen einbiegen. Anschließend kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 58-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Zur Reinigung und Absperrung der Unfallstelle wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Gegen die 58-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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