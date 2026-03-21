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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Rettungsdienst angegriffen

Landau (ots)

Am gestrigen Vormittag griff ein unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehender 45-jähriger Mann am Busbahnhof in Landau den Rettungsdienst an. Gegen 09.00 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einer im Bus schlafenden Person an den Busbahnhof nach Landau gerufen. Nachdem der Rettungsdienst den 45-jährigen Mann aufgeweckt hatte, rastete dieser völlig grundlos aus und schlug ziellos um sich. Weiterhin trat der 45-Jährige nach dem Rettungsdienst und den dazu gerufenen Notarzt. Durch die Schläge und Tritte wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der 45-jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da der 45-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittelnd stand, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Der 45-jährige muss sich nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs gegen den Rettungsdienst einem Strafverfahren unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Philipp Schmidt
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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